In 2019 bestaat Eendracht Aalst 100 jaar en de club plant een 'Century Game' Rutger Lievens

17 juli 2018

07u32 2 Aalst In 2019 bestaat Eendracht Aalst 100 jaar en de club is volop bezig met de voorbereidingen. In juni 2019 komt er een 'Century Game', er zal een wedstrijd van All Stars zijn en een Expo 100 met oude foto's.

"Op de club werd het startschot gegeven van de voorbereidingen voor het eeuwfeest van volgend jaar. Een 'Century game' moet in juni 2019 de apotheose van de festiviteiten worden. Met een 'All stars' wedstrijd en de 'Expo 100' staan al enkele andere initiatieven in de steigers", zegt Eendracht Aalst op haar website. "Heb je zelf ideeën? Of denk je een meerwaarde te kunnen betekenen bij dit project? Door bijvoorbeeld de archieven na te pluizen, op het vlak van merchandising of met de opbouw van de expositieruimte? Of wil je als sponsor het eeuwfeest ondersteunen?"

Wie mee wil werken aan het eeuwfeest stuurt een mail naar 100jaar@eendracht-aalst.be.