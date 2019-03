Ilse Uyttersprot vervangt Veli Yüksel op CD&V-lijst Rutger Lievens

01 maart 2019

14u51 0 Aalst Ilse Uyttersprot (CD&V), schepen in Aalst, aanvaardt op vraag van lijsttrekker Pieter De Crem de vierde plaats op de Oost-Vlaamse federale lijst. Ze vervangt er Veli Yüksel, die onverwachts overstapt naar Open Vld.

Uyttersprot zetelde van 2007 tot 2010 in het federaal parlement, maar koos daarna voor het lokaal niveau en werd in 2013 schepen in Aalst. Woensdag werd bekendgemaakt dat federaal parlementslid en Gents gemeenteraadslid Veli Yüksel niet op de CD&V-lijst zal staan, zoals eerder aangekondigd, maar voor Open Vld zal opkomen. Over die overstap geeft Uyttersprot geen commentaar.

Uyttersprot wil de uitdaging van centrumsteden in de buurt van Brussel aankaarten in het federaal parlement. Die kampen onder meer op het vlak van migratie met grootstedelijke problemen zonder de nodige middelen. Ook het evenwicht tussen groenbehoud en verstedelijking wordt een campagnethema voor Uyttersprot.

Katrien Beulens, ook schepen in Aalst, krijgt de zesde plaats op de Vlaamse lijst.