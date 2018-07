Ilse Uyttersprot (CD&V) nu ook actief op Instagram, Van Overmeire (N-VA) enige schepen zonder Instagram-profiel Rutger Lievens

23 juli 2018

14u17 2 Aalst Voortaan kan je de belevenissen van schepen Ilse Uyttersprot (CD&V), lijsttrekker voor haar partij in oktober, volgen op Instagram. Karim Van Overmeire (N-VA) is nu de enige schepen die geen Instagram-profiel heeft.

Met de verkiezingen in aantocht zoeken politici andere manieren om met hun kiezers te communiceren. Ilse Uyttersprot (CD&V) kondigde haar komst op Instagram aan op deze manier: "Omdat het leven mooi is ... en omdat het af en toe ook eens persoonlijk en ludiek mag, is Ilse Uyttersprot recent door de knieën gegaan voor Instagram. Wie van jullie loopt @ilseuyttersprot daar nog tegen het lijf?"

Daarmee zitten zo goed als alle leden van het stadsbestuur op instagram, al zijn ze niet allemaal even actief. Hieronder geven we een overzicht van hun aantal berichten dat ze postten en het aantal mensen dat hen volgt. Alleen Karim Van Overmeire (N-VA) doet niet mee aan Instagram. De populairste schepen is Caroline Verdoodt (N-VA), bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, met 1.278 volgers.



Rangschikking schepencollege + lijsttrekkers oppositie:

Sam Van De Putte (sp.a): 1.901 volgers, 950 berichten

Jean-Jacques De Gucht (Open Vld): 1.750 volgers, 147 berichten

Caroline Verdoodt (N-VA): 1.278 volgers, 47 berichten

Christoph D'Haese (N-VA): 1.083 volgers, 16 berichten

Sarah Smeyers (N-VA): 589 volgers, 13 berichten

Ann Van De Steen (Lijst A): 584 volgers, 18 berichten

Iwein De Koninck (CD&V): 521 volgers, 34

Lander Wantens (Groen): 518 volgers, 150 berichten

Mia De Brouwer (N-VA): 492 volgers, 1 bericht

Ilse Uyttersprot (CD&V): 485 volgers, 11 berichten

Katrien Beulens (CD&V): 380 volgers, 6 berichten

Dylan Casaer (Lijst A): 254 volgers, 0 berichten

Michel Van Brempt (VB): /

Karim Van Overmeire (N-VA): /