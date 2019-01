Ilse Uyttersprot (CD&V) geen schepen van Carnaval meer: “Aan DNA van carnaval mag niet geraakt worden” Rutger Lievens

14 januari 2019

17u44 0 Aalst Ilse Uyttersprot (CD&V) is in het nieuwe schepencollege niet meer bevoegd voor Evenementen, burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) neemt die taak voortaan op zich. Uyttersprot was 12 jaar bevoegd voor Evenementen en zegt dit jaar niet te zullen werken met carnaval.

“Het is voor een beleidsmaker een hele eer te mogen instaan voor het grootste culturele evenement dat plaatsvindt op Aalsterse bodem. Ik ben dankbaar voor de fijne vriendschappen die al die jaren ontstonden en voor de goede samenwerking met carnavalisten, prinsen en zoveel anderen die ‘Oilsjt Carnaval’ maken tot wat het is. Mijn motto ‘reglement is reglement’ is intussen gekend. Iedereen wist wat ze aan mij hadden”, zegt Ilse Uyttersprot (CD&V).

Een absoluut hoogtepunt voor Aalst en haar carnavalstraditie was volgens Ilse Uyttersprot het moment dat Unesco Aalst Carnaval in 2010 erkende als immaterieel cultureel werelderfgoed. Ook was er veel belangstelling voor het nieuwe carnavalsdecor dat vanaf 2014 de gevel van het oude stadhuis sierde. “Ontwerper Piet De Koninck bedacht het op mijn vraag”, zegt Uyttersprot. “Het idee werd uitgevoerd door een aantal carnavalsgezinde zelfstandigen die de handen in elkaar sloegen met de stadsdienst Facility, waar ik de bevoegdheid over heb.”

De brand in de carnavalswerkhallen noemt Ilse Uyttersprot dan weer het absoluut dieptepunt van haar twaalf jaar in carnaval. “Al toonde de solidariteit onder de carnavalisten die toen naar boven kwam ook het ware hart van Aalst”, zegt ze.

“UNESCO draagt ons op de ziel van ‘Oilsjt Carnaval’ te beschermen”, aldus Uyttersprot (CD&V). “Dat betekent dat aan het DNA van Aalst Carnaval niet mag worden geraakt. Ik neem met fierheid afscheid en hoop dat ook de inspraak die carnavalisten de voorbije jaren kregen, bewaard blijft. Dit jaar ga ik ‘droi zotte daugen’ vieren zonder te werken. Wat niet verandert, is dat carnavalisten mij nog steeds zullen tegenkomen met Carla Coen, mijn rechterhand en vriendin.”