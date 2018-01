Illegaal gekapt bos wordt heraangeplant 02u54 0

De heraanplanting van het illegaal gekapt bos op de voormalige Electrabelsite in Aalst tussen de Erembodegemstraat en de Dender start nog deze maand. Dat laat schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt (N-VA) weten.





Vorige zomer kapte een grondontwikkelaar het bos, terwijl dat helemaal niet toegestaan was.





"Het Agentschap Natuur en Bos heeft van de eigenaar vernomen dat de heraanplanting van het bos deze maand zal kunnen starten. Ik wil benadrukken dat de stad geen toegevingen zal doen in dit dossier en zich burgerlijk partij zal stellen. We laten dit zeker niet los", zegt schepen Verdoodt (N-VA). (RLA)