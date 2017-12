Iljo Keisse opent 24 uur van Cimorné 02u52 8 Foto Rutger Lievens Iljo Keisse op de wielerpiste in Aalst. Aalst Wielrenner Iljo Keisse heeft vrijdagavond om iets na 18 uur de 25 uur van Cimorné geopend.

De wielrenner van Quick-Step reed de eerste rondjes op de Aalsterse wielerpiste. "We zijn heel blij dat we hem kunnen strikken hebben", aldus de organisatoren. De 24 uur van Cimorné staat volledig in teken van twee goede doelen, Aalsterse projecten die zich inzetten voor jongeren die het moeilijk hebben: vzw Shelter en vzw jeugdzorg De Vlier. "Vorig jaar werd op onze indoor mini-wielerpiste maar liefst 394 km gereden en 10.151 euro ingezameld. Dit jaar willen we nog beter doen", zegt Tom Calloens van Cimorné.





Van vrijdag tot zaterdag 18 uur zal er 24 uur lang rondjes gereden worden op de wielerpiste. Je kan er het goede doel ook steunen door te belotten met Pascal. Voorts is er nog 24 uur darts en 24 uur vinyl plaatjes draaien. (RLA)