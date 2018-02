Il Gusto opent tapas- en pizzabar in Gentsestraat 14 februari 2018

02u49 0

Il Gusto Ristorante is ondertussen een vaste waarde in de Gentsestraat in Aalst, maar nu is er in dezelfde straat op huisnumer 68 ook 'Il Gusto Antipasto & Pizza'. "We hadden het pand gekocht in eerste instantie om het te verhuren, maar uiteindelijk hebben we beslist om er zelf een tweede zaak te starten. Het is een volledig ander concept dat we daar opstarten. In het restaurant gaan we voor de culinaire hoogstandjes, in Il Gusto Antipasto & Pizza kan je terecht voor Italiaanse tapas, antipasto en pizza's", zegt Atlant Beqaj van Il Gusto. Alle info op ilgusto-aalst.be.





(RLA)