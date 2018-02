Iedereen wil televisiereporter Bo Van Spilbeeck zijn BIJ CARNAVALSWINKELS VLIEGEN BLONDE PRUIKEN DEUR UIT RUTGER LIEVENS

07 februari 2018

02u40 0 Aalst De transformatie van televisiejournalist Boudewijn naar Bo Van Spilbeeck laat ook Aalst carnaval niet koud. Carnavalswinkel Liebaut verkocht de voorbije dagen 100 pruiken aan Bo-imitators en ook bij Las Fiestas zijn de blonde pruiken, micro's en valse televisiecamera's meer in trek dan anders. Met Aalst carnaval is het normaal dat er als vrouw verklede mannen rondlopen, nu zullen er wat meer Bo's tussenzitten.

Mia Hofmans van carnavalswinkel Liebaut demonstreert op gewillig proefkonijn Dieter Beeckman - toevallig in de winkel - hoe je in enkele stappen van een man een Bo Van Spilbeeck maakt. Een blonde pruik van 9 euro op je hoofd zetten is nog maar de eerste stap. Mia geeft Dieter een blos op de wangen met wat lippenstift en kleurt zijn lippen rood. "Ik zie er al helemaal anders uit", zegt hij enthousiast in de spiegel. Mia geeft hem ook nog tips over zijn kleren. "De echte Bo Van Spilbeeck-outfit, daarvoor moet je niet in de carnavalswinkel zijn. Het is een dame met klasse met vrij alledaagse kleren. Dus mijn raad aan carnavalisten is dat ze eens in de kleerkast van de mama of grootmama snuisteren en daar wat stijlvolle dingen uitkiezen", zegt ze.





Nieuwe lading

Bij carnavalswinkel Liebaut in de Koolstraat in Aalst zagen ze de vraag naar blonde pruiken sinds de transformatie van Boudewijn naar Bo stijgen. "Onze 24 blonde pruiken met halflange snit waren in een mum van tijd uitverkocht. De dag nadat Bo op de televisie het nieuws had aangekondigd stonden de Aalsterse carnavalisten al in onze winkel. Ondertussen bieden we wel een alternatieve blonde pruik aan die er goed op lijkt. Daarvan hebben we er ondertussen 100 verkocht. We zijn beginnen zoeken in onze boeken, welke pruik het best op het haar van Bo lijkt en die hebben we besteld. De bestelling van de pruik komt morgen aan in de winkel en de pruik zal toepasselijk de naam 'Bo' krijgen", zegt Mia.





Microfoons en camera's

In de andere grote carnavalswinkel, Las Fiestas op de Gentsesteenweg, hebben ze de carnavalisten op zoek naar Bo-gadgets ook over de vloer gekregen. "Niet alleen blonde pruiken verkopen goed, maar ook valse microfoons. Het is meer dan een blonde pruik opzetten, Bo is een televisiereporter. Er zullen veel blonde vrouwelijke televisiereporters rondlopen denken we", klinkt het daar.





Critici zullen zeggen hoe bekrompen het is om te lachen met deze moedige transgender, maar in Aalst wordt het eerder gezien als een eerbetoon. "Carnavalisten doen dit niet om Bo uit te lachen, ze willen haar nabootsen. In Aalst is het heel normaal om je als man in een vrouw te verkleden. Bo heeft er misschien niet bij stilgestaan, maar dit soort zaken gebeuren in Aalst als je dit als bekend persoon twee weken voor carnaval doet", zegt Mia.