Idee Kids-kamp krijgt paashaas op bezoek 13 april 2018

De paashaas is gisteren langsgekomen op het Idee Kids-vakantiekamp in basisschool De Nieuwe Arend. In Aalst hebben zich zo'n 100 kinderen ingeschreven voor het Idee Kids-vakantiekamp tijdens de paasvakantie. Gisteren was er de actie '#samenopkamp'. "Tijdens deze actie schenken wij 500 vakantiekampen aan de vele aanwezige burgemeesters, OCMW-voorzitters en schepenen van Jeugd. Zij kunnen deze op hun beurt uitdelen aan kinderen en ouders die het net iets moelijker hebben in onze maatschappij en voor wie #samenopkamp gaan geen evidentie is", luidt het bij Idee Kids. (RLA)