IDCity zoekt creatieve jongeren 22 maart 2018

Aalst IDCity, een initiatief van het Prins Filipfonds, zoekt creatieve denkers, dromers en doeners tussen 16 en 25 jaar die projecten willen opzetten in Aalst.

"Jongeren die wonen, studeren of werken in Aalst kunnen vanaf nu hun ideeën indienen via www.idcity.be", zegt IDCity. "De ideeënwedstrijd loopt nu in Aalst, in samenwerking met Broeikas - de koepelorganisatie voor jongeren die in regio Aalst ondernemen - en de stad Aalst, en is op zoek naar creatieve jongeren tussen 16 en 25 jaar: dromers, denkers en doeners die projecten in hun stad willen opzetten. Cultuur, mobiliteit, werk, leren, sport, media, milieu, politiek... Het maakt niet uit in welk domein, als het project maar linken legt en bruggen bouwt. Jongeren kunnen hun idee posten via de website."





ID-City Day

Op zaterdag 28 april vindt een IDCity Day plaats in hartje Aalst waar de jongeren hun voorstel kunnen aftoetsen en verfijnen om het uiteindelijk voor te stellen aan de deelnemers. Origineel is dat in elke stad de kandidaten zelf kiezen welke projectvoorstellen steun ontvangen. Die projecten kunnen rekenen op begeleiding op maat door het Prins Filipfonds en een financiële ondersteuning van maximum 5.000 euro.





