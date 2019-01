Huizenjagers start nieuw seizoen in Aalst met makelaars Yoeri, Ilona en Philip Rutger Lievens

24 januari 2019

13u34 0 Aalst De Aalsterse makelaars Ilona Bewaert, Toeri Sonck en Philip De Pues zijn volgende week te zien in de eerste afleveringen van het nieuwe seizoen van Huizenjagers. Het nieuwe seizoen start op 28 januari en is 11 weken lang te zien van maandag tot donderdag op VIER.

In de eerste week zakken de Huizenjagers af naar Aalst. “Ideaal gelegen tussen Brussel en Gent. En wat mooi meegenomen is: de prijzen liggen hier een stuk lager dan in de grote steden van ons land”, aldus de programmamakers.

Elke dag zullen de drie Aalserse immomakelaars op zoek moeten naar de droomwoning van hun klanten. “Op dag één ontmoeten ze Sophie en Pieterjan”, aldus Vier. “Zij zoeken een huis met een landelijk karakter en wel liefst zo snel mogelijk, want ze stappen heel binnenkort in het huwelijksbootje. Het perfecte huwelijkscadeau moet voor hen een grote badkamer, een open keuken met eiland, een onderhoudsvriendelijke tuin én een fitnessruimte bevatten. Ze hebben 300.000 euro over voor hun droomhuis.”

Yoeri, Ilona en Philip

Als eerste probeert de flamboyante makelaar Yoeri Sonck zijn troeven te spelen. “Deze 47-jarige vastgoedverkoper runt op zijn eentje een kantoor in Aalst. Yoeri rolde op een heel aparte manier in het vak: na een meditatie. Het ondernemerschap werd hem alvast met de paplepel ingegeven. Hij wil koste wat het kost het droomhuis voor de kandidaat-kopers vinden”, klinkt het.

Hij krijgt concurrentie van Ilona Bewaert van immokantoor Talenco. “Zij runt haar eigen kantoor in Baardegem. Werken voelt voor Ilona als thuiskomen, want haar kantoor ligt net naast haar huis. Zijn haar jarenlange ervaring én een flinke portie mensenkennis voldoende voor de overwinning?”, aldus VIER.

De jonge, ambitieuze makelaar Philip De Pues van Immo De Rick probeert daar nog een stokje voor te steken. “Hij werkt in een immokantoor in het hartje van Aalst. Philip maakte kennis met de vastgoedwereld door zijn familie en kreeg de smaak helemaal te pakken. Een geslaagde verkoop kan enkel als je vertrouwen uitstraalt en het goed kunt uitleggen. En net dat is deze jongeman op het lijf geschreven”, aldus de programmamakers.