Huis kopen in Aalst wordt pak duurder PRIJS APPARTEMENTEN STIJGT LICHT MET 0,5 PROCENT RUTGER LIEVENS

24 februari 2018

02u53 0 Aalst De huizen worden fors duurder in Aalst en stijgen in 2017 met 9,4 procent. Gemiddeld kost een huis daar nu 225.164 euro. De prijs voor een appartement stijgt licht met 0,5 procent. Uit de cijfers van De Tijd blijkt ook nog dat in de Denderstreek de huizen gemiddeld het duurst zijn in Herzele en Sint-Lievens-Houtem. Geraardsbergen en Ninove zijn het goedkoopst.

In Sint-Lievens-Houtem betaal je gemiddeld het meest voor een huis: 269.545 euro. Tweede duurste gemeente is Herzele met 236.493 euro, in Haaltert kost een huis 229.622 euro en dan volgt Aalst met 225.164 euro. Iets goedkoper is het in Lede, Erpe-Mere, Denderleeuw, Ninove en Geraardsbergen waar de prijzen gemiddeld onder de 225.000 blijven. In Geraardsbergen zijn de prijzen het laagst met gemiddeld 202.629 euro.





10 procent duurder

De stijging van de prijzen in Aalst springt in het oog. Een huis is er in 2016 - 2017 volgens De Tijd 9,4 procent duurder geworden. Terwijl de prijs voor een appartement nagenoeg stagneert, met een stijging van 0,5 procent. Gemiddeld kost een appartement in Aalst nu 201.440 euro. "Een gemiddelde prijs is moeilijk om te analyseren. Misschien zijn er dat jaar veel open bebouwingen of duurdere huizen verkocht", zegt Jo Appelmans van Appelmans Immobiliën. "Ik denk niet dat de prijzen met 10 procent gestegen zijn in Aalst. Wat je wel ziet is dat mensen op zoek zijn naar recente huizen met een degelijke EPC-waarde. Oudere, minder goed geïsoleerde huizen blijven langer te koop staan. Je kunt nieuwe ramen steken, maar om een goeie EPC-waarde te bereiken is er toch heel wat werk nodig. Vandaar dat nieuwere goed geïsoleerde huizen gewild zijn en die zijn natuurlijk ook een beetje duurder", zegt Appelmans. "Er is ook een sterk vertrouwen in de economie, het gaat beter met de werkgelegenheid, waardoor mensen sneller kopen."





Aantal flats gestegen

Volgens cijfers van de Vlaamse Confederatie Bouw blijkt overigens dat het aantal flats in Aalst tussen 2005 en 2017 met 3.315 gestegen is. Terwijl er maar 882 nieuwe woningen werden gebouwd in die tijd. In 2005 was 19 procent van de woningen in Aalst een flat, nu is dat 26 procent. De prijs voor een appartement is vorig jaar met 0,5 procent gestegen. "De vraag naar appartementen blijft groot, maar er worden er ook veel bijgebouwd, waardoor de prijs wordt gedrukt", aldus Appelmans.





In de gemeenten Denderleeuw en Erpe-Mere is er ook een opmerkelijke stijging van het aantal appartementen. In Denderleeuw werden er 842 flats en 383 huizen gebouwd tussen 2005 en 2017. Na Aalst zijn er verhoudingsgewijs nergens meer flats dan in Denderleeuw. 21 procent van alle woningen zijn er flats, in 2005 was dat nog 13 procent.