Houten wielrenner van VTI-leerlingen in alle winkels 21 maart 2018

02u47 0 Aalst De houten wielrenner die de leerlingen van het VTI in Aalst hebben ontworpen, zal te zien zijn in zo'n 200 handels- en horecazaken in de stad en deelgemeenten naar aanleiding van de Ronde van Vlaanderen.

De stad organiseert opnieuw een wedstrijd, Panache. "In alle deelnemende zaken kan je bij een aankoop een krasbiljet krijgen. Zo maak je kans op 1 van de 100 prijzen. Uit deze 100 winnaars worden ook nog eens 5 fietsen verloot", zegt schepen van Lokale Economie Katrien Beulens (CD&V).





Koersbeleving

"Samen met de dienst Economie zocht ik naar een manier om de beleving van de Ronde van Vlaanderen langer door te trekken. Door onze ondernemers een koopwedstrijd aan te bieden waar ze gratis aan kunnen deelnemen, zorgen we voor een win-win voor iedereen. Heel de stad raakt in de ban van de koersbeleving en de shopper maakt kans op mooie prijzen", zegt schepen Katrien Beulens. "De leerlingen van het VTI leverden prachtig werk met deze houten renner. We beschikken in Aalst over heel wat kwalitatief onderwijs waar de stad graag de samenwerking mee aangaat."





(RLA)