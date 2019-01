Houten kunst van 25.000 euro in de Korte Zoutstraat is na anderhalf jaar weer afgebroken Rutger Lievens

10 januari 2019

13u45 0 Aalst De houten constructies die de Korte Zoutstraat in Aalst sierden, zijn afgebroken. De stad liet die plaatsen in juli 2017 om de winkelstraat nieuw leven in te blazen. Anderhalf jaar later is de functionele kunst, die ook moest dienen als speeltuig, fietsenstalling en zitbank, weer verdwenen. De kunst zou 25.000 euro hebben gekost aan de stad.

Buurtbewoner André-Emile Bogaert schreef er een brief over gericht aan het stadsbestuur. Hij spreekt van geldverspilling. “Kinderen hebben er niet op gespeeld. Mensen hebben er niet opgezeten. De plaatselijke leegstand werd er niet door verbeterd. Nieuwe investeringen bleven uit”, schrijft ‘De Wakkere Burger’ aan het stadsbestuur. Bij het stadsbestuur konden we nog niemand bereiken voor commentaar.