Hotel even ontruimd na brand in aanpalende kantoorgebouwen 09 mei 2018

02u32 1

In de kantoren van SD Worx en Xilink in de Villalaan in Aalst werd de brandweer gisterenavond iets voor 19 uur opgeroepen nadat iemand een brandgeur opmerkte in een van de kantoren.





De man was aan het afsluiten om naar huis te vertrekken toen hij de geur waarnam en verwittigde de brandweer. Naast de kantoren bevindt zich het Ibis Hotel. Uit veiligheid heeft de brandweer alle gasten laten evacueren, in totaal ging het om een vijftigtal personen, maar na een kwartier mochten zij al opnieuw naar binnen. De oorzaak van de brandgeur bleek uiteindelijk een lamp te zijn in een van de kantoren die was doorgebrand. Er was al een lichte rookontwikkeling ontstaan, maar het vuur was snel onder controle waardoor erger kon worden voorkomen. De brandweer verluchtte het kantoorgebouw grondig en controleerde of alles in orde was. Er vielen geen gewonden. (KBD)