Hondertal Aalstenaars op Klimaatmars Rutger Lievens

03 december 2018

09u51 0 Aalst Tientallen Aalstenaars vertrokken zondagochtend van aan het Statieplein per fiets naar Brussel om de Klimaatmars bij te wonen.

In Aalst werd gemobiliseerd door Critical Mass Aalst, Natuurpunt en de Aalsterse Klimaatkoepel (DAK). De deelnemers kregen een blauwe cirkel op een van hun handen. “ De blauwe cirkel is het symbool van Claim The CLimate. Tijdens de mars hebben we Brussel omcirkeld”, zegt Francine De Veylder, een van de initiatiefnemers.