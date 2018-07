Honderden wespennesten 11 juli 2018

De verschillende brandweerposten in de regio hebben momenteel de handen vol met het verdelgen van wespennesten. Door het warme weer komen de beestjes massaal tevoorschijn. "Sinds drie juli verdelgen we per kazerne dagelijks tussen de tien en twintig nesten. Het wordt een zomer die de vorige probleemloos zal evenaren", valt te horen in de verschillende brandweerkazernes van de zone Zuid-Oost. Door het grote aantal nesten kan het even duren voor de brandweer langs komt. (KMJ)