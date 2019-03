Honderd leerlingen doen mee aan workshops rond diversiteit op hogeschool Odisee Rutger Lievens

19 maart 2019

19u11 0 Aalst Een honderdtal leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar zakten af naar hogeschool Odisee campus Aalst om er deel te nemen aan workshops rond diversiteit en levensbeschouwing.

Het evenement kadert in een onderzoek naar hoe leerkrachten en leerlingen in de lagere school kunnen werken aan interlevensbeschouwelijke competenties en dialoog. Aan de hand van vijf (speelse) workshops exploreren de kinderen hun eigen identiteit en kregen ze meer inzicht in elkaars levensbeschouwing.

“Onze samenleving wordt steeds meer divers”, zegt Katrien De Decker, een van de initiatiefnemers van het onderzoek. “Dat zorgt voor een boeiende mix, maar dit kan ook leiden tot vooroordelen, onbegrip en onzekerheid. De ervaring leert dat persoonlijk contact een goede manier is om vooroordelen te doorbreken. We doen onderzoek naar hoe we, over de onderwijsnetten heen, de interlevensbeschouwelijke competenties en dialoog kunnen bevorderen. Na een onderzoek op de deelnemende scholen zelf, waar we keken wat er al rond dit thema gebeurt, gingen we met onze studenten aan de slag om workshops te maken”, zegt ze.

Met de feedback van de deelnemende scholen maakt Odisee een digitale inspiratiebundel met inzichten, praktijkvoorbeelden, workshops en een vorming voor leerkrachten.