Hond jaagt dieven op de vlucht Koen Baten

29 augustus 2018

18u50 2 Aalst Dieven hebben in de nacht van dinsdag op woensdag geprobeerd om in te breken in een woning aan de Brusselsesteenweg in Erembodegem.

De daders konden een half geopend raam verder forceren, en zo de woning binnendringen. Maar ver kwamen ze niet, want plots begon de hond des huizes te blaffen. De bewoners werden wakker, waarop de daders het op een lopen zetten. De bewoonster, die intussen uit haar bed gekomen was, zag de daders nog net wegvluchten, al kon ze geen gezichten zien.

Braakschade bleek er uiteindelijk niet te zijn. De politie kwam ter plaatse en vond meerdere voetsporen, wat nog eens wees op meerdere inbrekers. Het is niet duidelijk of er in de buurt nog andere inbraken of pogingen daartoe waren.