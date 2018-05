Homans trekt streep door 'ASZ 2.0' 23 mei 2018

02u56 0 Aalst Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) heeft de ontwerpstatuten van 'ASZ 2.0' niet goedgekeurd na een klacht van onder meer Andreas Verleysen (Groen).

"Het ASZ blijft dit jaar een openbaar ziekenhuis pur sang bestuurd door de drie OCMW's van Aalst, Geraardsbergen en Wetteren die volheid van bestuur behouden. Het heeft nochtans niet veel gescheeld of er was een quasi volledige machtsoverdracht aan de doktersvereniging MSSZ gebeurd", zegt Verleysen. "De dokters kregen alle macht over directie-aangelegenheden zoals personeel aanwerven en 'kleine' uitgaven tot 250.000 euro. Anderzijds draaiden de drie gemeenten op voor alle actieve statutaire personeelsleden én alle statutaire gepensioneerden, een factuur van meer dan 100 miljoen euro."





Het ASZ zegt dat dit geen gevolgen heeft op de werking van het ziekenhuis. "De huidige vereniging blijft in afwachting gewoon werken zoals voorheen. Het ASZ zal de adviezen nu de komende dagen grondig bestuderen en hiermee constructief aan de slag gaan om tegemoet te komen aan de opmerkingen van de minister", zegt het ziekenhuis. (RLA)