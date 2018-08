Hoera weekend! Dit kan je beleven in Aalst Rutger Lievens

10 augustus 2018

15u13 1 Aalst Nog een paar uurtjes braaf gehoorzamen aan de baas en dan kunnen we weer de trein op naar Aalst om het weekend te beginnen. Wat is er te doen dit weekend? Wij zetten het even op een rijtje.

Het vroegste feestje start al vrijdag om 16 uur op de Hopmarkt voor fuifzaal Cinema met een afterworkparty van Skippen Dam. Hopelijk stopt het op tijd met regenen voor deze mooie line-up:

16 - 18 uur His Dudeness

18 - 20 uur Diggin Dave Daem

20 - 22 uur DJ 4T4

22 - 00 uur Porn Georges

Afterparty: Travolta on Tour: TLP aka Troubleman & Friends

Wie nog met een hongertje zit kan uitwijken naar het HAP foodtruckfestival op de Graanmarkt. Een 25-tal mobiele keukens en foodtrucks bouwen de Graanmarkt om tot een openluchtrestaurant. Naast lekker eten, wijn en gin tonics kan je luisteren naar muziek van akoestische muzikanten. Het foodtruckfestival is er tot en met zondag.

Zin in een gezellige doch bloederige filmavond? Vrijdagavond kan je bij Netwerk Film aan de Houtkaai terecht voor de kortfilm Out of the blue, into the black en de hoofdfilm Grave. De zomerbar is open vanaf 18 uur, de kortfilm start om 21.30 uur, de hoofdfilm om 22 uur.

Zaterdagavond kan je in het trefcentrum van Moorsel opnieuw naar een Netwerk Film kijken, deze keer spelen ze Grease met John Travolta. Voorafgegaan door de kortfilm Maverick om 21.30 uur.

Zaterdagvoormiddag 11 augustus is er Proeven van de Markt. Op die dag verwennen de marktkramers van de zaterdagmarkt hun klanten en bieden ze gratis smaakvolle kleine proevertjes aan. Je kunt dus proeven van het gevarieerde aanbod op de markt.

Voor zij die zaterdag graag een stapje in de wereld zetten: In danscafé Comme Ça in het Sluierstraatje is er zaterdagavond dan weer een DJ Contest. De winnaar wint 1 jaar lang een residentspot in Comme Ça. Muziekstijl van de contest: Tech House - House - Classics.

Studentenclub Lorem Ipsum organiseert dan weer een 'Timboekentoe'-avond, voor studenten met herexamens die toe zijn aan een pauze. Place to be is Bar Romarin.

In danscafé New Six aan de Hopmarkt is er een Tiki Bar, DJ Cekezz brengt er funky (deep)house vibes.

We maakten er al eens reclame voor, maar we vermelden het graag nog eens: in Gijzegem zijn er de 55ste Bosfeesten van Chiro Popov. Kinderdisco, De Helaasheid Der Zingen, dj's en zandpetanque. Allen daarheen!