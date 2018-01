Hockey- en voetbalclub krijgen kunstgrasveld NIEUWE INFRASTRUCTUUR VOOR EENDRACHT NIEUWERKERKEN EN PATRIA AALST KEN STANDAERT RUTGER LIEVENS

02u49 0 Rutger Lievens Het voetbalveld van Eendracht Nieuwerkerken. Links: de kantine van de club. Aalst De twee ietwat modderige voetbalterreinen van Eendracht Nieuwerkerken worden omgevormd tot kunstgrasvelden. Het ene veld zal gebruikt worden door Eendracht Nieuwerkerken en het andere door hockeyclub Patria Aalst. Er zijn ook plannen om de kantine en kleedkamers af te breken en te vervangen door een nieuwe infrastructuur.

Schepen van Openbare Werken Ann Van De Steen (SD&P) uit Nieuwerkerken had op de nieuwjaarsreceptie van het Feestcomité van de gemeente afgelopen weekend een aangename verrassing voor de toehoorders. In samenwerking met schepen van Sport Ilse Uyttersprot (CD&V), aldus Ann Van De Steen, werkt ze aan een nieuwe toekomst voor Eendracht Nieuwerkerken én hockeyclub Patria Aalst.





"Het plan is om de twee voetbalterreinen om te vormen tot twee kunstgrasvelden. Het doel is een nieuw gebouw waarbij elke club een eigen kantine en kleedkamers krijgt. We werken aan een overeenkomst tussen de clubs en het SportAG", aldus Ann Van De Steen.





Meer jeugd lokken

Zowel Eendracht Aalst als hockeyclub Patria Aalst willen weinig kwijt over de toekomstplannen, maar het is duidelijk dat ze gecharmeerd zijn en hopen dat het rondkomt. Philip Bellemans van het bestuur van Nieuwerkerken bevestigt dat er onderhandeld wordt.





"Het zou voorbarig zijn om hier nu al uitspraken over te doen. We steken echter niet onder stoelen of banken dat een nieuwe infrastructuur de club een boost zou kunnen geven en mogelijks meer jeugd naar onze vereniging zou kunnen lokken. Nu hebben we een eerste ploeg en reserven en na nieuwjaar is er opnieuw een jeugdploegje: een U9-ploeg."





Droom

Voor hockeyclub Patria Aalst zou het een droom zijn die uitkomt. Bij de opstart enkele jaren terug waren er een zestal hockeyspelers. De hockeyclub is met 250 spelers enorm gegroeid de voorbije jaren en is al enige tijd vragende partij voor een écht hockeyveld. Het gras op de huidige Aalsterse kunstgrasvelden is te lang en bovendien zijn er geen hockeylijnen. "Het kunstgrasveld aan het Beukenhof en dat op sportcomplex Osbroek is wel goed voor een startende club, maar als je als vereniging wil groeien, moet je een echt hockeyveld hebben. De velden die er nu zijn, zijn geschikt voor omnisport. De successen van de nationale hockeyploeg hebben de sport een boost gegeven met een toestroom aan jeugdspelers tot gevolg. Er is echt nood aan een eigen terrein", zegt voorzitter Christophe Bossut. "Als deze plannen gerealiseerd worden, zullen we daar geen nee tegen zeggen, maar voorlopig ligt er niks definitief vast", aldus de hockeyclub.