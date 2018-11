HLN Talks in Cimorné: wat de digitale revolutie kan betekenen voor de lokale ondernemer Redactie

17u30 1 Aalst In de Cimorné in Aalst kwam gisterenavond het gros van de Aalsterse ondernemers samen voor een netwerkevent rond Social Media Marketing. Frederik De Swaef, hoofdredacteur bij het Regiohuis van Het Laatste Nieuws, trakteerde de aanwezigen op een workshop rond het gebruik van sociale media voor kleine en middelgrote ondernemers. Daarnaast werd ook het nieuwste project van de krant in de Denderstreek geïntroduceerd: native advertising.

Het nieuws is in beweging en dat beseft men bij de krant Het Laatste Nieuws maar al te goed. Sinds deze zomer wordt volop ingezet op de digitalisering van het regionieuws onder leiding van Frederik De Swaef, die eerder al het weekblad Flair van de digitale ondergang redde. Dat de nieuwe, digitale strategie van de krant werkt, werd gisteren duidelijk tijdens een workshop rond sociale media marketing. “Sinds wij meer inzetten op online berichtgeving en op sociale media is het bereik van het regionieuws gestegen van 200.000 naar 600.000 unieke bezoekers per week”, zo vertelde Frederik De Swaef.

Naast de workshop introduceerde Frederik De Swaef gisteren ook een nieuwe vorm van adverteren die Het Laatste Nieuws in de Denderstreek aanbiedt: redactioneel adverteren. “De digitale revolutie is een uitdaging voor de krant maar biedt ook veel nieuwe mogelijkheden, zeker voor adverteerders. Lezers zitten niet te wachten op de zoveelste klassieke advertentie, wel willen zij het verhaal achter een onderneming uit hun omgeving kennen en willen zij interessante inhoud voorgeschoteld krijgen, zeker online waar er zo veel aanbod is,” betoogde De Swaef. “En interessante inhoud leveren, dat is net waar wij als krant goed in zijn.”

Tijdens het proefproject dat voorafging werkte de commerciële redactie rond het verhaal van Eronda Woonmode in Erondegem. “Natuurlijk hebben wij een boeiende zaak waar vanalles over te vertellen valt, maar ik kon niet meteen indenken wat de nieuwswaarde was van onze zaak,” vertelt Julie De Backer, zaakvoerster bij Eronda Woonmode. “Ik gaf een redactrice een rondleiding in onze zaak en ik vertelde haar wat meer over Eronda. Vervolgens bedacht zij een insteek waarover ik meteen enthousiast was. De redactie maakte uiteindelijk een artikel én een video over Eronda Woonmode die onze zaak op een heel andere manier in de kijker zette dan bij klassieke advertenties het geval is.”

In de komende maanden zou het project ook uitgebreid worden naar andere Vlaamse steden. Wie meer wilt weten over het native advertising-project van Het Laatste Nieuws Regiohuis kan terecht bij Nele Van Malderen.