Hippe koffiebar op Brusselsesteenweg 29 maart 2018

Het stadscentrum van Aalst kent al wel wat hippe koffiehuizen, nu is er ook eentje geopend net buiten het centrum. Valerie Colot (27) en Kenny Parewijck hebben aan de Brusselsesteenweg - naast frituur Belinda - een koffie- en broodjesbar geopend. 'Romy, Coffee and Baguettes', heet het. Valerie is afgestudeerd als barista, er wordt Or-koffie geserveerd en aan het interieur werkten enkele talentrijke Aalstenaars mee. "Objekt architecten, Arbijt, Drift en In bloom werkten mee aan het interieur. Tegen dat het beter weer wordt willen we ook een gezellig groen terras", zeggen Kenny en Valerie. "We hebben bewust voor deze locatie gekozen. Buiten het centrum op een weg waar veel mensen passeren. Het is zichtbaar en je hebt hier geen moeite om een parkeerplaats te vinden." Info op www.sweetromy.be. (RLA)