Hier wordt geasfalteerd in augustus en september Rutger Lievens

19 juli 2018

12u00 1 Aalst De stad Aalst laat vanaf 13 augustus verschillende straten opnieuw asfalteren. Een overzicht:

• 13 en 14 augustus: het deel van de Welvaartstraat (verkeersplateau) tussen Vooruitzichtstraat en Spaarzaamheidstraat.

• 13 en 14 augustus: het deel van de Dendermondsesteenweg tussen Esplanadeplein en Zeshoek.

• 20 t.e.m. 24 augustus: Pontstraat en Anna Snelstraat.

• 21 t.e.m. 24 augustus: het deel van de Dendermondsesteenweg tussen Zeshoek en spoorwegbrug.

• 22 augustus: Lindestraat (berm).

• 27 t.e.m. 30 augustus: Dirk Martensstraat.

• 27 t.e.m. 30 augustus: Molendreef.

In september zal er gewerkt worden in de Kortenhoekstraat in Hofstade (tussen Vijverstraat en Brokenlochtinbaan), de Spoorwegstraat in Gijzegem, de Avouéstraat in Moorsel, de Dokter Carlierlaan (ter hoogte van de E40-brug) in Erembodegem, de Strekstraat in Nieuwerkerken, het Hof Somergem in Erembodegem en de Beukendreef in Aalst. Concrete data voor deze werken volgen later.