Het moest vlotter, het wás vlotter 189 LOSSE EN 76 VASTE GROEPEN ALLEMAAL OP TIJD 'BINNEN' RUTGER LIEVENS

12 februari 2018

02u45 0 Aalst Vanuit de heli werden gisteren 90.000 toeschouwers geteld. Die kregen in dit verkiezingsjaar een hoop carnavalskoppen van Aalsterse politici te zien - zo was burgemeester 'Dozje' alomtegenwoordig. Maar ook het gecontesteerde kunstwerk De Dwarsligger en de artistieke fietsenstalling aan het stadhuis maakten hun opwachting. De laatste groep reed uiteindelijk om 21.05 uur over de Grote Markt, en sloot - in tegenstelling tot vorig jaar - een vlotte stoet af.

Eerst en vooral: schepen van Feestelijkheden Ilse Uyttersprot (CD&V) verraste vriend en vijand toen ze gisterenmiddag op de Grote Markt uit de auto stapte. Vrijdag was ze nog met spoed naar het OLV-ziekenhuis gebracht, waar ze geopereerd werd aan de appendix. Zaterdag wensten de carnavalisten op de raadszitting haar nog een spoedig herstel toe, maar zondag zat ze gewoon in de tribune. "Ze hebben me in het ziekenhuis goed opgelapt", aldus Uyttersprot. "De stoet missen? Dat doe je alleen als het niet anders kan. De groepen hebben hier een jaar voor gewerkt, en daar wou ik bij zijn."





Noord-Koreaanse raketten

Uyttersprot zag hoe zij en haar collega's van het stadsbestuur veelvuldig aan bod kwamen in de stoet - en dan vooral burgemeester Christoph D'Haese (N-VA). De gemeenteraadsverkiezingen waren nooit ver weg, net als de verkeersproblematiek en het functionele kunstwerk De Dwarsligger en de artistieke fietsenstalling aan het stadhuis. Enkele groepen, verkleed als de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, deelden raketijsjes uit. "Nationale en internationale politiek passeren de revue: mooi om te zien!", aldus burgemeester D'Haese. "De Baskische alliantie met N-VA gezien? Schitterend! Maar ik ben vooral blij dat het allemaal veilig verloopt. Er is meer volk dan vorig jaar- tussen de 85.000 en 90.000 bezoekers. Maar op zeven lichtgewonden na, zijn er geen incidenten gemeld." De hulpposten van het Rode Kruis moesten gisteren uiteindelijk vijftien mensen verzorgen. De politie hield één persoon bestuurlijk aan voor openbare dronkenschap. Tijdens de stoet was ook één jongetje even verloren gelopen, maar hij werd snel herenigd met zijn ouders.





Klaar om 21 uur

De laatste groep in de stoet, De Lodderoeigen, was dit jaar op een deftig tijdstip 'binnen': 21.05 uur. Feestcomitévoorzitter Dirk Verleysen had er een erezaak van gemaakt om Aalst een vlottere stoet te schenken, en dat is ook gelukt. "Ik ben een tevreden voorzitter", aldus Verleysen. "Een heel grote 'dankuwel' voor de leden van het Feestcomité, alle vrijwilligers en de medewerkers van de stad om dit samen met mij te verwezenlijken. Iedereen is me komen bedanken voor de leuke vaart in de stoet. 'We hebben ons best gedaan, hé', kreeg ik vaak te horen."