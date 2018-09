Het Hopmonument van Meldert: mét hop is het al een ander zicht Rutger Lievens

02 september 2018

17u23 0 Aalst Het Hopmonument van Meldert is klaar en ingehuldigd. Kunstenaar Jean Bernard Koeman kreeg de voorbije weken wat kritiek te verduren van de Meldertenaren, die de ijzeren constructie niet vonden passen bij het landelijk karakter van het dorpsplein. De meningen blijven verdeeld, maar mét hop ziet het monumentale kunstwerk er alvast al beter uit.

Dat iemand het in een krant een 'gedrocht' had genoemd, dat heeft de kunstenaar wel geraakt. De kritiek was er volgens hem iets te snel, lang voor het eindresultaat zichtbaar was. "De constructie is gegalvaniseerd en ik denk dat mensen vallen over het metalen uitzicht, in de buurt van de pastorie en kerk. In die kritiek kan ik wel in komen, maar er was een budget van 21.000 euro voorzien en de constructie voorzien van een extra laag ging niet meer. Ik heb hier een jaar aan gewerkt", zegt Jean Bernard Koeman.

Met de hopranken aan het kunstwerk is het wel al duidelijker waar de kunstenaar naartoe wil. Met wat fantasie vormen de groene hopplanten de zuilen van een Grieks tempeltje. Bovenop staat een citaat dat verwijst naar hop, natuur, landbouw. "'Op de omtrek van de aarde komen begin en einde samen' is een knipoog naar een uitspraak van de Griekse wijsgeer Heraclitus. Het is een poëtische ode aan de cyclische levensloop van de Hop, jarenlang geteeld in de regio, die nu grotendeels in de verbeelding verder leeft."

En omvallen gaat deze constructie, in tegenstelling tot het vorige Hopmonument dat eens op een auto is gedonderd, niet snel doen. "Het is met een fundering verankerd in de grond. Je kan er met vier volwassen mannen opstaan zonder dat het omvalt", belooft hij. In de lente, zomer en herfst zullen de zuilen groen kleuren door de groeiende hop. In de winter sterft de plant af, zoals dat gaat bij hop.