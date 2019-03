Het feest kan beginnen: Dozje geeft prins Meyst de sleutel van het stadhuis Rutger Lievens

02 maart 2019

20u20 10 Aalst Het feest kan beginnen, carnavalsprins Meyst heeft van burgemeester D’Haese de sleutel van het stadhuis gekregen. Meyst kreeg die sleutel tijdens de carnavalsraadszitting in De Werf zaterdagavond.

Het is een aloud, jaarlijks ritueel dat de start van carnaval betekent: de burgemeester overhandigt de sleutel van het stadhuis aan de Prins Carnaval. Symbolisch weliswaar. “Tegenwoordig heb je een badge nodig om het stadhuis binnen te komen", grapte de burgemeester. Toch is het nu duidelijk voor iedereen: Prins Carnaval Meyst en alle feestvierders in zijn kielzog zijn de komende drie dagen baas over Aalst. “Ik ben naar alle Arme Klaren van het land gereden om goed weer te vragen voor morgen”, zei D’Haese. “Het is een schitterende prins die ik met veel vertrouwen de sleutel doorgeef.” Prins Meyst wenste alle carnavalisten een zalige drie dagen toe.