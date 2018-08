Het crematorium opent op 6 september Rutger Lievens

31 augustus 2018

09u47 5 Aalst Op 6 september opent het crematorium in Aalst. Het gebouw van intercommunale Westlede aan de Siesegemlaan is ontworpen door hetzelfde architectenbureau als Utopia in Aalst. Er kunnen jaarlijks 3.000 mensen worden gecremeerd.

Tien dagen voor het lintje van de nieuwe tunnels aan de Boudewijnlaan wordt doorgeknipt door burgemeester Christoph D'Haese (N-VA), mag de burgemeester speechen op de opening van het crematorium.

Jaarlijks zullen hier 3.000 mensen worden gecremeerd aan 1.000 graden Celsius. Er zijn drie ovens, evenveel als in Sint-Niklaas. In het gebouw zijn er een viertal patio’s waardoor er licht naar binnenvalt. Centraal in het gebouw van KAAN-architecten bevindt zich de monumentale lichtstraat van 60 meter lang en 6 meter hoog die de voor- en achtergevel met mekaar verbindt. Er is een zaal voor 200 personen en een grotere afscheidszaal voor 600 mensen. Voor wie liever in intieme kring wordt begraven, zijn er nog kleinere ruimtes.