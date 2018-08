Herstelwerken nodig aan Graanmarkt na foodtruckfestival Rutger Lievens

17 augustus 2018

16u30 0 Aalst De hittegolf had al veel gevraagd van het groen op de Graanmarkt, door het foodtruckfestival HAP van vorig weekend is de situatie nu nog slechter. het gras van de Graanmarkt moest eraan geloven, tot ergernis van buurtbewoners. "Onze groendienst was niet op de hoogte van het festival en heeft ook geen advies kunnen geven", zegt schepen Ann Van de Steen (Lijst A). "Dit is niet ok."

Vorig weekend vond het HAP-festival plaats op de Graanmarkt in Aalst. Foodtrucks, een springkasteel, muziek, het zag er echt leuk uit. Buurtbewoner Walter De Schutter is echter niet te spreken over de manier waarop de Graanmarkt is achtergelaten. "Stel met mij de resterende ravage vast", zegt hij. "Hele graspartijen plat en verdord, niet van de hete zomer. Bandensporen, takken afgebroken en zo voort. Hopelijk was dit de laatste keer. Nooit meer op het gras a.u.b."

Schepen Ann Van de Steen (Lijst A) is niet tevreden. "Ik ga dit bespreken met de verantwoordelijken. Onze dienst Groen was ook helemaal niet op de hoogte en is echt niet blij. De schade herstellen zal niet eenvoudig zijn. Er is ook nooit om advies hierover gevraagd."