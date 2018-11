Herstellingswerken aan fietspad van Affligemdreef Rutger Lievens

17u18 1 Aalst Fietsers opgelet, vanaf woensdag 7 november wordt het fietspad van de Affligemdreef hersteld ter hoogte van de paardenmanège.

“Oppervlakkige scheuren worden dichtgemaakt door de toplaag in asfalt af te frezen en te vernieuwen. De scheuren tot in de onderlaag worden over de volledige breedte en diepte hersteld”, zegt de stad Aalst. “De fietsers worden omgeleid via de rijweg. De doorgang voor gemotoriseerd verkeer wordt afwisselend geregeld via tijdelijke verkeerslichten. Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen de werken ten laatste afgerond zijn op vrijdag 16 november 2018.”