Herinrichting van bedrijventerrein Noord II in Hofstade start in februari Rutger Lievens

09 januari 2019

16u09 2 Aalst De herinrichting van bedrijventerrein Noord II in Hofstade start op 18 februari. Vanaf dan starten rioleringswerken met aansluitend wegenwerken in de Hekkestraat, Alverenbergbaan en Spuimeersenweg.

Enkele straten op het bedrijventerrein krijgen dus een nieuwe riolering, fietspad en wegdek. “De werken starten op maandag 18 februari", zegt de stad Aalst. “In een eerste fase worden de werkzaamheden uitgevoerd in de Hekkestraat, deel tussen Bosselingen en de Gewestweg. In een volgende fase tussen Bosselingen en Spuimeersenweg. Vanaf 14 januari vinden al enkele voorbereidende werkzaamheden plaats in de Hekkestraat, maar die veroorzaken slechts een minimum aan hinder.”