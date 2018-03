Herdenkingsmonument voor Johanna en Axelle 10 maart 2018

De familie en nabestaanden van Johanna Van Damme en Axelle die op 23 augustus 2015 van de weg werden gemaaid door een dronken chauffeur hebben gisteren in de Kwalestraat in Aalst een sterke boodschap achtergelaten voor alle bestuurders. Samen met de stad werd gisteren een herdenkingsmonument opgericht met een sterke boodschap op. 'Mensen, vermijd nieuwe slachtoffers, rij verantwoord', staat er te lezen op het herdenkingspaneel. "Het is bedoeld als heel duidelijke mening voor alle weggebruikers. We willen hen wijzen op wat het kan veroorzaken als je onverantwoord achter je stuur kruipt. Een jonge moeder en haar dochter werden weggerukt uit ons leven. Het is heel moeilijk om te verwerken, maar een sterk signaal is nodig voor de toekomst", aldus vader Dirk Van Damme.





De familie las elk een tekst voor en plaatste daarna bloemen aan het monument. Ook burgemeester Christoph D'haese was erg duidelijk in zijn speech. "Ik weet nog toen ik hier drie jaar geleden aankwam, en het schoentje van de jonge Axelle zag liggen. De omstandigheden waren dramatisch, maar het geeft een bijzonder warm gevoel om te zien hoeveel volk hier aanwezig is om deze zware slag te verwerken. Aalst zal jullie nooit vergeten en dit monument is een boodschap voor iedereen die hopelijk de mensen aan het nadenken zet." (KBD)