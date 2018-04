Heraanleg Gentsesteenweg start op 16 april 05 april 2018

Op maandag 16 april start het Agentschap Wegen en Verkeer met de heraanleg op de Gentsesteenweg tussen de Welvaartstraat en de Sint-Annalaan. "De weg wordt ingericht met veilige en comfortabele fiets- en voetpaden, nieuwe parkeerstroken en een nieuw wegdek", zegt de stad Aalst. "Onder het nieuwe wegdek komt een gescheiden rioleringsstelsel. Tijdens deze werken kan het verkeer niet via de Gentsesteenweg naar het centrum rijden en wordt het omgeleid. Het einde van de heraanleg is voorzien begin 2019." Fase 1 loopt tot midden juli, dan wordt de zijde met de onpare huisnummers onder handen genomen. Tijdens fase 2, van begin augustus tot begin 2019, is de pare zijde aan de beurt. "Tijdens deze werken moet het verkeer richting centrum Aalst omrijden. Doorgaand verkeer op de Gentsesteenweg (N9) is tijdens de werken enkel mogelijk in de richting van Erpe-Mere. Het verkeer richting het centrum van Aalst moet omrijden via de Siesegemlaan (R41), de Kwalestraat en de Sint-Jobstraat. Zwaar verkeer (+7,5 ton) moet via de R41 en de N45 rijden." Alle info over de werken op en rond de ring van Aalst is gebundeld op www.ringaalst.be. (RLA)