Henri Van Nieuwenborgh stelt boek over De Bende voor 12 juni 2018

Henri Van Nieuwenborgh uit Hekelgem stelt vrijdag zijn nieuw boek 'Littekens, het spoor Nijvel-Aalst van de Bende' voor. Begin 2017, lang voor de onthullingen rond de Reus van de Bende van Nijvel, begon hij aan dit boek. "Het boek over de Familie De Vis was gepubliceerd en ik wilde opnieuw fictie schrijven, toen de wedwe van Jan Palsterman aanklopte. Elke dinsdag een jaar lang hebben we samen krantenartikels, persoonlijke notities en documenten onderzocht. Het archief van Marie-Jeanne Callebaut was de aanleiding tot nog meer opzoekingswerk. Op dat moment was het dossier van de Bende van Nijvel een cold case, ik wilde niet dat het uit het collectieve geheugen zou verdwijnen. Ik kon niet vermoeden dat deze zaak zo het nieuws zou domineren van eind 2017 tot nu", zegt Henri.





Samen met fotograaf Pascal Moens volgde Henri het bloedige spoor van de Bende, van Waals-Brabant tot Temse en Aalst. "Dat leverde mooie beelden op, zo is de overvallen wapenwinkel nu een decoratiewinkel. Ik schets de tijdsgeest van de jaren 80 waarin de aanslagen gebeurden en probeer feiten van geruchten en complotten te onderscheiden. Volgens mij hebben zeker de eerste feiten in 1982 en 1983 meer met banditisme te maken. In een extreem-rechts complot geloof ik niet, en Van Den Boeynants is dood. De aanslag in Aalst krijgt veel aandacht in het boek, maar ook de vijf jaar na de laatste aanslag van de Bende wordt besproken", zegt Henri.





Het boek wordt vrijdag om 19 uur voorgesteld in het Aalsterse stadhuis op de Grote Markt en zal verkrijgbaar zijn in de Standaard Boekhandel. (RLA)