Henri en Lilyane vieren diamanten jubileum Rutger Lievens

25 november 2018

15u50 0 Aalst Henri Thijs en Lilyane Rogiers hebben hun diamanten jubileum gevierd. Ze huwden 60 jaar geleden.

Rie (zo wordt Henri genoemd, nvdr.) werd geboren op 12 april 1938 in Overpelt en Lilyane op 30 oktober 1937 in Aalst. Het koppel huwde op 14 november 1958 voor Leo Laureys, toenmalig ambtenaar van de burgerlijke stand in het stadhuis van Aalst. Rie ging aan de slag als productieleider bij de plastic verpakking en Lilyane als kleermaakster. Zij kregen 3 kinderen: Eddy, Guy en Carla en er volgden 7 kleinkinderen: Ellen, Rani, Zoë, Daan, Glenn, Xenia en Yana. De familie blijft uitbreiden met de 2 achterkleinkinderen Tibo en Nomi.

Schepen Mia De Brouwer bracht beide jubilarissen een bezoek en overhandigde hen een geschenk van de stad en een brief van het koningshuis.