Hendrik Strijpens schrijft boek over leven en lijden van familie Daens Rutger Lievens

14 januari 2019

15u21 0 Aalst Hendrik Strijpens heeft een nieuw geschiedenisboek over Daens. Deze keer onderzocht de Aalstenaar het familieverleden van de gebroeders Adolf en Pieter Daens. ‘Pieter Daens en familie, in woord en beeld’ bevat enkele zeldzame foto’s uit het familiearchief.

Strijpens maakte voor het boek contact met nog levende nakomelingen van de familie Daens. Erfgenamen met de naam Daens zijn er echter niet meer. “Adolf was priester, bij het begin van de eerste wereldoorlog werd Pieters enige zoon Frans als vermist opgegeven. Pieter had nog twee dochters, Anna en Maria. Die eerste huwde met Albert Van Den Bruele en het gezin verhuisde vanaf 1923 naar Terneuzen. Maria huwde met Jules Delaforterie”, zegt Hendrik Strijpens.

In het boek beschrijft Strijpens hoe de katholieke kerk en de katholieke partij het priester Adolf en drukker Pieter het leven moeilijk maken. “De familie vertelde me dat Pieter om zijn drukkerij te redden uiteindelijk negentien huizen uit het familiebezit moest verkopen”, zegt Strijpens. Pieter Daens was op zijn oude dag ook schilder en maakte onder meer schilderijen van zijn kinderen. In het boek zitten enkele foto’s van werken van Pieter Daens.

Het boek zal verkrijgbaar zijn in de Standaard Boekhandel van Aalst.