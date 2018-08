Helpende handen gezocht voor bouw toren Ten Oorlog Rutger Lievens

14 augustus 2018

10u16 1 Aalst Compagnie Gardavoe zoekt helpende handen voor de opbouw van het decor van Ten Oorlog.

Het theaterspektakel speelt zich af op de Spiegelvijver en de opbouw van het podium en decor is volop bezig. De decorploeg kan echter nog wat versterking gebruiken. "Een één/tweepersoonsdecorploeg is niet echt haalbaar…Dus als jij straks 2, 3, 4 uurtjes de tijd hebt, trek uw vuile kleren en vuile schoenen aan en ga naar den toren op de Spiegelvijver", luidt de oproep.

In september starten de voorstellingen van Ten Oorlog, een van de grootste theaterstukken die ooit in Aalst hebben plaatsgevonden. De setting is uniek: het podium bevindt zich op de Spiegelvijver in het stadspark.