Help provincie bijenvriendelijke percelen inzaaien 09 maart 2018

De provincie Oost-Vlaanderen roept land- en tuinbouwers op om bijen en andere nectarminnende insecten te helpen door bijenvriendelijke percelen in te zaaien.

"We stellen hiervoor een bijenvriendelijk bloemenmengsel ter beschikking aan de Oost-Vlaamse land- en tuinbouwers. Dit jaar is gekozen voor een iets ruigere bloemencombinatie, die ook akkervogels ten goede komt", zegt gedeputeerde Alexander Vercamer, bevoegd voor landbouw.





Het bloemenmengsel bevat korenbloem, komkommerkruid, gele ganzenbloem, phacelia, zonnebloem van middelhoge variëteit, boekweit, kaasjeskruid, goudsbloem, dille en gele mosterd. "Het bloeiend resultaat zal iets ruiger zijn, waardoor ook akkervogels ervan kunnen genieten. Het wordt helemaal interessant voor akkervogels, als het ingezaaide perceel tot het late najaar of zelfs de hele winter blijft staan", aldus Alexander Vercamer.





Het bloemenmengsel kan tot 19 maart gratis aangevraagd worden via het formulier op www.oost-vlaanderen.be/bijen.





