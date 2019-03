Helemaal klaar voor het tuinseizoen dankzij ‘Kleine stadstuin, grote kansen!’ Rutger Lievens

14 maart 2019

17u00 0 Aalst De stad Aalst organiseert samen met Velt een lezing over stadstuintjes. ‘Kleine stadstuin, grote kansen’ geeft je een heleboel ideeën bij de start van het moestuinseizoen.

“Een kleine stadstuin, weinig mogelijkheden? Niets van, want zelfs met een klein tuintje kun je heel wat doen”, aldus de stad Aalst. “Denk maar aan moestuinieren in potten, vergroenen van tuinmuren, voor- en achtergevel en bomen die mee het zicht van de buurt bepalen. De infoavond ‘Kleine stadstuin, grote kansen’ geeft je een heel andere kijk op stadstuintjes. Je vertrekt ongetwijfeld naar huis met een heleboel ideeën op zak om er zelf iets moois van te maken”, luidt het.

Deze infoavond vindt plaats op 24 april in de Oude Waterdienst (Louis Paul Boonstraat 1) en start om 20 uur. Met deze infoavond wil de stad de bewoners van het prikkelproject in de Watertorenwijk extra informeren over hoe je je wijk kan helpen vergroenen, maar deze infoavond is voor elke geïnteresseerde toegankelijk.

De activiteit is gratis, maar je moet je wel op voorhand inschrijven via het online formulier op www.aalst.be of tel. 053/77.93.00.