Heilig Hartkerk staat te koop, na juni geen begrafenissen of doopsels meer Rutger Lievens

16 januari 2019

18u47 0 Aalst Sinds deze middag staat er een ‘te koop’-bord aan de kerk van het Heilig Hart in Aalst. Tot juni worden er nog afscheids- en doopplechtigheden georganiseerd. Kandidaat-kopers moeten aan het bisdom wel hun plannen eerst voorstellen vooraleer ze kans maken om de kerk te kopen. Wat de vraagprijs is, is nog niet duidelijk.

De kerk wordt openbaar verkocht door notarissen Van Oudenhove en Soutaer. Niet iedereen zal echter zomaar de kerk kunnen kopen. “Het verloopt via een speciale procedure", zegt koster Paul Vlieghe. “Eerst zullen kandidaat-kopers bij het bisdom uit te doeken doen wat ze met de kerk willen doen. Dat kan erg ruim gezien worden, van een woning tot een skatepark. Of een feestzaal, zoals de kerk van Terjoden. Eens dat aanvaard is kan er geboden worden.”

Nog tot eind juni kunnen er op aanvraag begrafenissen en doopsels plaatsvinden in de kerk. Eucharistievieringen zijn er nu al niet meer.