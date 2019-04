Heilig Hartkerk raakt niet verkocht op openbare verkoop Rutger Lievens

12 april 2019

16u50 0 Aalst De Heilig Hartkerk in Aalst raakte niet verkocht op de openbare verkoop. Er daagden maar twee kandidaat-kopers op en beiden haakten uiteindelijk af. De instelprijs was 350.000 euro.

De Heilig Hartkerk verandert voorlopig niet van eigenaar. Potentiële kopers konden op voorhand hun plannen kenbaar maken bij het bisdom, die enkele kopers selecteerde. Van de vijf geselecteerde projecten daagden er uiteindelijk maar twee kandidaten op: een vertegenwoordiger van de Roemeens-orthodoxe Kerk in Aalst en Paul Van Langenhove. De orthodoxe christenen houden nu hun misvieringen in de Begijnhofkerk in Aalst, maar zoeken een grotere kerk. Dus heeft de christelijke Roemeense gemeenschap interesse in de Heilig Hartkerk. Paul Van Langenhove zou er eerder iets in de artistieke sfeer mee doen.

“Ik heb een tentoonstellingsruimte in Nieuwerkerken maar na een brand bij de buren kan ik die niet gebruiken”, zegt Van Langenhove. “Ik wil er geen museum van maken, van de kerk. Ook geen tentoonstellingsruimte, eerder een plek voor kunstevents", zegt hij.

Twee kandidaten haken af

De vertegenwoordiger van de Roemeense kerk haakte al af voor de biedingen begonnen, om een onbekende reden, terwijl notaris Van Oudenhove-Soutaer de voorwaarden voorlas. Uiteindelijk kwam er ook geen bod van Paul Van Langenhove. “Men kan mij geen zekerheid bieden dat er ook mag gewoond worden in de kerk, dus haak ik af. Vermoedelijk haakten enkele kandidaten ook af door de problemen met de rooilijn en de kerk. De kerk ligt tussen twee rooilijnen en dus kan Agentschap Wegen en Verkeer altijd een onteigening eisen - mits een vergoeding van de kosten. AWV liet wel al weten dat niet van plan te zijn op korte termijn. Ook op vlak van mobiliteit en parkeergelegenheid zijn er een pak vraagtekens.

Wat er nu zal gebeuren, dat is niet echt duidelijk. De kerkfabriek bekijkt de opties. De notaris vroeg zich af of het zin heeft om nog een openbare verkoop te organiseren.