Hebben presidenten, paus en politici nog iets te vrezen van Aalst carnaval? Rutger Lievens

25 februari 2019

17u37 0 Aalst Na één bezoek aan de carnavalshallen weet je het al: de stoet van komende zondag zal mooi zijn, groot en entertainend zijn. Vol licht en beweging, het summum van Aalsterse creativiteit. Toch valt er een tendens waar te nemen waarover het carnaval in Aalst wel eens moet over nadenken. “Historisch gezien waren het nationale en internationale thema’s die onze stoet kleurden, maar politici, de paus, koningen en presidenten hoeven ons niet meer te vrezen nu”, zegt Dieter Janssens van De Zwisjelmoizen.

Vorige zaterdag was Bart De Wever op bezoek bij De Zwisjelmoizen. Op die carnavalswagen staan carnavalskoppen van onder meer Theo Francken, Maggie De Block en Bart De Wever. Een unicum, zo blijkt als we onze kop binnensteken in de andere carnavalshallen. Bijna geen enkele groep haalt (inter)nationale politici door de mangel, en dat was vroeger wel anders.

Dieter Janssens van De Zwisjelmoizen vindt het een beetje jammer. “Omdat de kern van Aalst carnaval de ‘spot’ is. Het lachen met en het kritiek geven op. Nu doen héél veel groepen aan navelstaarderij”, vindt hij. “Het gaat bijna steeds over Aalsterse ‘details’ of nog erger het eigen jubileum. Historisch gezien waren het de nationale en zelfs internationale thema’s die onze stoet kleurden. Politici, de paus, koningen en presidenten werden op de korrel genomen. Op een paar jaar tijd is deze spot uit onze stoet verdwenen. Jammer”, zegt Janssens.

Een toerist snapt er niks van

Vooral toeristen en toeschouwers die carnaval doorheen het jaar niet volgen hebben er last van. Of zoals Bart De Wever het afgelopen zaterdag stelde: “Gelukkig zat er iemand van Aalst naast mij op de tribune toen ik eens ben komen kijken, of ik snapte er niks van”, zei hij. Dieter geeft hem gelijk. “Het is vooral héél jammer voor die 80.000 mensen die naar de stoet komen kijken en de thema’s totaal niet meer herkennen. En dan wordt humor bijzonder lastig”, zegt hij. “Wanneer je nu de thema’s overloopt gaan er echt vele over de organisatie van carnaval zelf. Koppen van Carnavalaalstkoentje, het Feestcommité, dat er zo weinig gelachen wordt door de dansers, DAK,... Waar is de bijtende spot naartoe?”, vraagt hij zich af.

Het is alleszins iets om over na te denken. Wil Aalst meer toeristen aantrekken met zijn carnaval zal het misschien weer meer herkenbare nationale thema’s moeten aansnijden? Zijn we dat als Aalst carnaval, het grootste carnaval van het land en een feest van de vrije meningsuiting, niet aan onszelf verplicht? Of hoeven we al die toeristen niet?

De tranen van Joke

De tranen van Joke Schauvliege, een Theo Francken die gratis visa uitdeelt aan bevriende Syriërs of betogende klimaatmeisjes, die zullen door de losse groepen opgepikt worden. Voor vaste groepen die een heel jaar aan een thema werken is het onmogelijk om zo kort op de bal te spelen, maar is er voor hen dan helemaal geen rol meer weggelegd?

Dirk Verleysen, voorzitter van het Feestcomité, relativeert. “Je zal inderdaad vooral burgemeester D’Haese zijn kop zien in de stoet. Anderzijds zijn D’Haese, Jean-Jacques De Gucht en Sarah Smeyers ook nationale politici. Het is niet aan ons om de groepen onderwerpen op te dringen. Actuele thema’s, zoals de klimaatmeisjes, zal je wel in de stoet zien, maar dan bij de losse groepen”, zegt Dirk Verleysen.

De vlechtjes van het klimaatmeisje

Sven De Smet van Carnavalist Tot in de Kist, vereniging van vaste groepen, heeft het ook gezien. “Nu je het zegt, die nationale en internationale thema’s zie je de laatste jaren inderdaad wel minder bij de vaste groepen. Misschien ligt het aan de tijd waarin we leven. De Agusta-affaire, daar kon je iets leuks van maken, maar sommige problemen die het nieuws beheersen tegenwoordig zijn misschien te ernstig om mee te lachen. Het is alleszins goed opgemerkt. Pertotal en De Lodderoeigen, groepen die traditioneel nationale thema’s brachten, doen dat de laatste jaren minder. Wij met Geloeif Mè Goed hebben nooit een wagen gemaakt over de nationale politiek. Er is een tendens om terug te gaan naar de basis van Aalst, naar het plezier, het entertainment”, zegt Sven. “Geloof me, er zullen we veel klimaatmeisjes met vlechtjes rondlopen, maar je zal ze bij de losse groepen zien.”