Health & Care Valley op Siesegemkouter STAD WIL MEER ZORGGERELATEERDE BEDRIJVEN AANTREKKEN RUTGER LIEVENS

Foto Rutger Lievens De Siesegemkouter. Op deze locatie wil de stad een 'Health & Care Valley' ontwikkelen, een plaats om zorggerelateerde bedrijven samen te brengen. Aalst Californië heeft Silicon Valley, Aalst een Health & Care Valley, op de Siesegemkouter. De stad droomt ervan om zo meer bedrijven aan te trekken die werken rond zorg en gezondheid, en zich zo meer te profileren als zorgstad. "We zijn volop bezig met de uitwerking van een visie rond de Siesegemkouter. Het is inderdaad de bedoeling om op lange termijn de kouter op deze manier te ontwikkelen", zegt schepen Katrien Beulens.

Op maandag 8 januari was er een vergadering van het gemeentebedrijf voor stadsontwikkeling AGSA, in de notulen kan je het volgende lezen: "Er is dringend nood aan bijkomende ruimte voor bedrijvigheid in Aalst. De ontwikkeling van het bedrijventerrein Siesegemkouter als Health & Care Valley kadert in de noodzakelijke uitbouw van het economisch weefsel, economisch beleid en de reputatie van de stad Aalst als centrum voor zorginnovatie."





Profileren als zorgstad

Aalst, bekend om haar twee ziekenhuizen ASZ en OLV, besliste onder het burgemeesterschap van Ilse Uyttersprot (CD&V) al om zich in de toekomst te profileren als zorgstad. De Siesegemkouter moet het paradepaardje worden van zorginnovatie.





"Er is inderdaad een voorstel om de Siesegemkouter in die richting te ontwikkelen", bevestigt schepen van Economie Katrien Beulens (CD&V). "Het doel is om op lange termijn zorggerelateerde bedrijven op die locatie te concentreren. We bekijken het begrip 'zorg' vrij ruim. Zo kan een bedrijf dat een performante roetfilter ontwikkelt en verkoopt ook bijdragen tot betere luchtkwaliteit. Het is niet de bedoeling om ons te eng te positioneren. De stad werkt nu aan een goede, gedragen visie. Het klinkt ambitieus, maar als Aalstenaars moeten we onszelf niet onderschatten en we moeten niet bang zijn om hoog te springen", zegt Beulens.





Onteigeningen

Ook schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt (N-VA) is het plan genegen. "Ik ben absoluut voorstander om één van de laatste 'greenfields' zeer doordacht te gaan aansnijden met een coherente visie die duidelijk is voor iedereen. Echter is de ruimte voor KMO's bijna opgebruikt in Aalst en daar moeten wij ook oog voor te hebben. We moeten als stad blijvend investeren in werkgelegenheid en ruimte. Mijn voorkeur gaat op dat vlak wel uit naar de herontwikkeling van 'brownfields' (oude industriële en vaak vervuilde gronden, nvdr.)", vertelt Verdoodt.





Wanneer de Health & Care Valley er zal komen, dat kunnen de schepenen niet vertellen. Dat komt omdat de onteigening van de Siesegemkouter niet van een leien dakje loopt. "Niet alle gronden zijn op dit moment onteigent en de realisatie zal dus iets voor op lange termijn zijn", zegt schepen Beulens.