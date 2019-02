Hardleerse bestuurder heeft zesentwintigste veroordeling beet Koen Baten

18 februari 2019

16u46 1

Timmy D.B. en zijn ex-vriendin S.M. moesten zich maandagnamiddag voor de rechtbank verantwoorden nadat B. achter het stuur van de wagen van zijn toenmalige vriendin werd betrapt. “De beklaagde reed rond tijdens een rijverbod en zonder zijn proeven af te leggen. Bovendien was hij al 25 keer veroordeeld in het verleden , onder meer voor soortgelijke feiten", aldus substituut Tine De Mets.

D.B. leek zich in de rechtbank van geen kwaad bewust dat hem mogelijks een zware straf te wachten stond voor zijn zoveelste verkeersovertreding. Het voormalige koppel werd samen in de auto betrapt toen hij achter het stuur zat. Zijn vriendin was op de hoogte maar vertrouwde toch haar voertuig toe aan hem. Sindsdien werd de wagen in beslag genomen. “Het verhaal is toch enigszins anders", aldus de advocaat van S. “Hij sprong gewoon in de wagen en zij ging er snel naast zitten om hem te verplichten het voertuig langs de kant te zetten en dat hij niet meer mocht rijden. Zij had gewoon geen vat op hem op dat moment", klinkt het.

De ex-vriend bevestigde dit verhaal. “Ik wou gewoon niet luisteren naar haar en besloot om zelf gewoon te rijden", aldus T. Politierechter Mireille Schreurs besloot hierop om de vrouw vrij te spreken voor deze feiten en haar wagen terug te geven. “Zij moet niet het slachtoffer zijn van zijn fouten", klonk het.

De man zelf kwam er niet zo goedkoop van af. Hij kreeg een celstraf van drie maanden opgelegd en een geldboete van 8.000 euro waarvan 7.200 euro met uitstel. Bovendien mag hij een jaar niet meer achter het stuur kruipen en moet hij ook alle examens opnieuw afleggen.