Hans van Alphen geeft workshop in Aalst en deelt hier al enkele tips over goede nachtrust

14 november 2018

09u45 2 Aalst Hoe belangrijk zijn beweging en gezonde voeding voor een goede nachtrust? Naast de directe fysieke gevolgen dat een nachtje woelen je bezorgt, is het ook op langere termijn een ware aanslag op je lichaam. Hans van Alphen, voormalig topsporter en master in de revalidatiewetenschappen, weet als geen ander hoe je je nachtrust verbetert met behulp van de juiste voeding en voldoende beweging. Volgende week geeft hij hierover een workshop in Sleeplife Aalst, vandaag geeft hij ons al een aantal tips!

’s Nachts de slaap niet kunnen vatten en overdag tijdens een vergadering vechten om niet in te dommelen? Veel mensen hebben een erg moeilijke relatie met hun nachtrust. Meer nog: bijna de helft van de Vlamingen is niet tevreden over zijn slaap. Maar hoe komt dit nu eigenlijk en wat kunnen we doen om ons lichaam klaar te stomen voor de nacht?

Te laat eten zorgt voor onrustige slaap

“Bepaalde voedingsmiddelen enerzijds en wanneer je gaat slapen anderzijds zijn cruciaal. Bij voorkeur laat je best anderhalf uur tussen je avondmaal en het slapengaan. Als je gaat slapen, moet je in principe een lage of afgekoelde lichaamstemperatuur hebben, terwijl de spijsvertering net je lichaamstemperatuur doet stijgen. Wie te laat eet, slaapt vaak onrustig door die verhoogde lichaamstemperatuur. Wie daarnaast ook te vetrijke of pikante voeding eet, kan nog meer last hebben”, vertelt van Alphen. “Wat dan weer wel een positieve invloed heeft, zijn voedingsstoffen die de afscheiding van serotonine stimuleren, zoals zetmeel, dierlijke eiwitten, zuivelproducten en peulvruchten.”

Beweging: do’s and don’ts

Hans van Alphen: “Mensen die regelmatig sporten, slapen beter. Dit hoeft zeker geen topsport te zijn, integendeel. Vlak voor het slapengaan kun je je beter beperken tot matig-intense inspanningen. Dertig minuten beweging in een dag kan al enorm helpen om je nachtrust te verbeteren. Kom buiten en neem een frisse neus, het helpt echt!”

