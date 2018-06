Hans Bourlon over het imago van Aalst 12 juni 2018

Het burgerplatform Over.Morgen organiseert morgen 'Marginaalst of geniaalst? Welk imago willen we voor onze stad?' in De Gendarmerie in Aalst. Presentatoren van dienst zijn Eén-presentator Steven Van Herreweghe en VRT-journaliste Sara Van Boxstael. "Marginaalst of geniaalst: hoe willen we bekend staan buiten onze stadsgrenzen? Steven en Sara gaan onder meer in gesprek met Studio 100-CEO Hans Bourlon. De topondernemer is geboren Aalstenaar en weet als geen ander hoe je succesvol een product in de markt zet. Andere sprekers zijn Bjorn Van Poucke, die Oostende op de kaart zette als vrijhaven voor streetart, en Peter Vandenberghe, zaakvoerder van de Blauwe Peer die het nieuwe logo van de stad Aalst ontwierp", aldus Over.Morgen. Die avond is er ook een interactieve sessie waarin nagedacht en gediscussieerd kan worden over het imago van de stad. De avond begint om 20.30 uur.





(RLA)