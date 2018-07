Handtasdieven betrapt en opgepakt 12 juli 2018

De uitbater van café Oxygene in Aalst heeft in de nacht van maandag op dinsdag enkele rake klappen gekregen van een 31-jarige Ecuadoraan uit Liedekerke en een 18-jarige Dominicaan uit Aalst. De twee mannen hadden kort daarvoor een handtas gestolen van een dame die daar op vermaaksuitstap was. Ze was even haar handtas uit het oog verloren en stelde nadien vast dat haar identiteitskaart, rijbewijs en geld verdwenen waren. Ze sprak drie personen aan die in de buurt stonden, maar deze werden hierop bijzonder agressief. Enkele andere klanten en de uitbater kwam tussenbeide, maar die laatste kreeg dus enkele rake klappen. Een voetpatrouille van de lokale politie Aalst zag de vechtpartij en kwamen tussenbeide. Twee van de drie daders kon gearresteerd worden. Bij de 18-jarige Dominicaan werden de gestolen documenten gevonden. Beiden werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. Het parket vroeg om de aanhouding. (KBD)