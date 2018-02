Handgeschilderde carnavalsvlag VERZAMELOBJECT 01 februari 2018

02u30 0

Een zeldzaam item uit de verzameling van Aalstenaar Tom Huybrechts is de carnavalsvlag van 1956. "Die werden vroeger handgeschilderd en dienden om aan de gevels te hangen waar de stoet passeert. Een oude traditie waar de stad sinds vorig jaar weer mee aanknoopt: ze verdeelt opnieuw vlaggen om aan de gevel te hangen. Deze heb ik per toeval aan mijn verzameling kunnen toevoegen. Ik werk in een woonzorgcentrum. Een persoon wist dat ik een verzamelaar ben en heeft me deze gegeven omdat ik voor zijn moeder had gezorgd. De waarde van deze vlaggen kennen de verzamelaars onder ons beter dan ik, maar zoals men dikwijls zegt: het is maar waard wat de gek ervoor geeft", zegt Tom.