Handgemaakt en Aalsters: de oorbellen van L'ierings Rutger Lievens

16 juli 2018

12u17 23 Aalst Oorringen, met de hand gemaakt onder de naam L'ierings. Lie De Vriendt (28) uit Aalst is er nog maar een maand mee bezig, maar nu al kloppen aanstaande bruiden aan voor de perfecte accessoires voor hun grote dag.

"L'ierings is eigenlijk uit het niets ontstaan", vertelt Lie. "Ik werk bij De Soeptrien in de Sint-Jorisstraat in Aalst, maar ik droomde er al langer van om als zelfstandige aan de slag te gaan in de horeca. Ik wilde iets ondernemen, maar ik wist niet goed wat. Tot iemand reageerde op een foto van mij: 'Je zou beter oorbellenmodel worden'. Toen ben ik beginnen nadenken. Wat als ik nu eens met een eigen oorbellencollectie begon?"

Creativiteit zit Lie alleszins in de genen, met grootvader Armand Mertens die smid was, en mama An Mertens die schildert. De oorbellen die ze nu onder de naam L'ierings maakt, stelt ze samen met elementen die ze op verschillende plaatsen vindt. "Ik heb een passie voor kleine, fijne dingen", aldus Lie, die in haar huis een winkelruimte en atelier wil inrichten. "Je moet veel geduld hebben om oorbellen te maken, maar het is ook verrassend rustgevend. Ik stel ze samen met wat ik vind in antiekwinkeltjes en juwelenzaken in Aalst, Brussel, Gent of Antwerpen. Het zijn dus unieke stukken, wat soms ook wel een nadeel is. Als een paar oorbellen goed scoort op Instagram, dan kan ik het immers nog altijd maar één keer verkopen."

Aan interesse voorlopig alvast geen gebrek. Zo bestelde een volger via www.instagram.com/lie_rings al een paar oorbellen voor haar huwelijk.